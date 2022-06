Natanael Cano pide a fans no lo molesten: “Me quitan tiempo libre”

Por su parte, Cano compartió en su red oficial algunos mensajes que ofendieron a los fanáticos.

“Si me vez patinando o en la calle, mejor no me pidas foto, que no las doy, no por mamón. Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez, hahah no funciona así bebés, perdón”, escribió.

Un usuario de nombre Marco Cervantes, publicó un tuit que dice: “Aparte de hacer “música” horrible y tener la peor imagen de la industria, con estos comentarios lo único que hace es sepultar su insignificante carrera. #natanaelcano esa gente que te pide una foto o algo es la que te ha hecho y te ha puesto donde estás… ¿Captas?, expresó el usuario en Twitter.