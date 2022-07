Al menos 13 muertos y varios heridos por una riña en cárcel de Ecuador

Se pelean por un plato de comida

Esta no es primera vez que algo así ocurre. De hecho, en hecho en 2021 y en lo que va de 2022 ya se han registrado varios enfrentamientos mortales, como en mayo pasado, cuando al menos 40 reclusos perdieron la vida en una pelea en el centro de detención de Santo Domingo. Aún así a muchos ciudadanos no les sorprende lo que está pasando, pero sí les indigna. “Más de lo mismo ya 5 años de un gobierno que solo piensa en robar y hacer más ricos a los ricos”, apuntó Eugenia Chiriboga.

“Reclusos se pelean por un plató de menú. Ya no hay alimento para ellos así se pelean los carroñeros”, “No le echen la culpa a la pandemia, eso no tienen nada que ver con la corrupción que hay en altos funcionarios que manejan el sistema penitenciarios ya lo dijo la embajada de EEUU que hay narco generales que deberían investigar”, “El gobierno del Ecuador solo sirve para contar muertos pero no para solucionar ya no sólo es en las cárceles se matan, si no en las calles”, “Las cárceles más peligrosas del mundo están en Ecuador”, escribieron varias personas decepcionadas con el trabajo del gobierno.