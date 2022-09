“Su cuerpo fue ubicado al aire libre en un área con mucho césped cerca de una casa que estaba siendo examinada. Podemos confirmar que tiene lesiones visibles. No se cree que estas lesiones sean autoinfligidas en este momento”, dijo la comisionada asistente del oficial al mando de RCMP, Rhonda Blackmore, y agregó que aún no estaban seguros de la causa exacta de la muerte e informó AP.

En las declaraciones que brindó la policía canadiense, informaron que el cuerpo del presunto sospechoso fue ubicado al aire libre y que, fue cerca de una casa en una reserva indígena. Al observar el cuerpo del sospechoso, declararon que tenía lesiones visibles, pero que no creían que fueran lesiones autoinfligidas en ese instante.

Fue Rhonda Blackmore, comandante de la Policía Montada en Saskatchewan confirmó que Myles Sanderson es hermano de Damien y que puede estar herido; poco después, la responsable policial no descartó que Damien Sanderson muriese por un enfrentamiento con su hermano, informó la agencia Efe.

Muere sospechoso asesinato Canadá: ¿Ataques constantes?

Las autoridades han dicho que algunas de las víctimas fueron atacadas y otras parecían haber sido elegidas al azar en la Nación James Smith Cree y en la ciudad de Weldon en Saskatchewan. No han dado motivos para los crímenes, pero un alto líder indígena sugirió que las drogas estaban involucradas de alguna manera, indicó The Associated Press.

Si bien creen que Myles está en Regina, a unos 335 kilómetros (210 millas) al sur de donde ocurrieron los apuñalamientos, las autoridades emitieron alertas en las tres vastas provincias de las praderas de Canadá, que también incluyen a Manitoba y Alberta, y se comunicaron con los funcionarios fronterizos de los Estados Unidos, informó AP. Archivado como: Muere sospechoso asesinato Canadá