La policía está buscando a dos sospechosos de un apuñalamiento mortal en Canadá que dejó decenas de víctimas

Las autoridades advirtieron a los residentes que se resguarden en lugares seguros mientras atrapan a los sospechosos

Por su parte, la tarotista Mhoni Vidente predijo que comenzaría una serie de atentados

La policía canadiense buscaba el lunes en la amplia provincia de Saskatchewan a dos sospechosos que se cree mataron a puñaladas a 10 personas en una comunidad indígena y una población cercana, en uno de los peores asesinatos masivos en la historia del país.

Los sospechosos también hirieron a 15 personas en una serie de ataques con arma blanca, que llevó a la Nación Cree James Smith a declarar el estado de emergencia y conmocionó a los habitantes del cercano pueblo de Weldon.

Autoridades lanzan advertencia y declaran estado de emergencia

“Nadie en este pueblo va a volver a dormir. Definitivamente estarán aterrados de abrir la puerta”, dijo Ruby Works, allegada de una de las víctimas y residente en Weldon. La policía dijo que un vehículo en el que supuestamente viajaban los dos sospechosos había sido avistado en Regina, unos 335 kilómetros (208 millas) al sur de donde ocurrieron los ataques.

Evan Bray, jefe de policía de Regina, dijo el domingo por la noche que aún creían que los sospechosos estaban en la ciudad. “Si usted está en el área de Regina, tome precauciones y sopese no salir del lugar en que se encuentra. No salga de un lugar seguro. No se acerque a personas sospechosas. No dé aventones. Reporte a personas sospechosas, emergencias o información al teléfono 911. No dé a conocer dónde se encuentra la policía”, señaló la Policía Montada en un tuit.