Muere el músico Sam Gooden. Nuevamente otra tragedia se ha reportado en el mundo de los espectáculos , específicamente el mundo de la música se ha vestido de luto ante el sensible fallecimiento de una estrella. Era conocido, querido, y amado por sus fans en el género del Rock and Roll, que fue despedido por sus seres queridos.

Muere músico Sam Gooden: Falleció a un mes de su cumpleaños

The Impressions se formó en la década de 1950 luego que Gooden y los hermanos Richard y Arthur Brooks conocieron a Curtis Mayfield y Jerry Butler en Chicago. Butler cantó como barítono principal en su exitosa grabación de 1958, la clásica balada “For Your Precious Love”, aunque muchos de sus éxitos incluyeron al tenor Mayfield con Gooden cantando como bajo con él.

The Impressions siguió siendo un grupo destacado en la década de 1960, conocido por sus armonías de estilo góspel y canciones con conciencia social. Mayfield ayudó a escribir muchos de sus éxitos, incluido “People Get Ready”, “Gypsy Woman”, “Keep on Pushing”, “It’s All Right” y “We’re A Winner”. Archivado como: Muere músico Sam Gooden