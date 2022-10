Muere joven mamá Ahjanae Harper tras intentar Kia challenge de Tik Tok, un accidente que dejó cuatro muertos , y ella deja una bebé huérfana, una tragedia que ha enlutado a las redes sociales, pues era un desafío peligroso y hay varias víctimas, de acuerdo a información del portal de noticias de New York Post .

Muere mamá Kia challenge: ¿QUÉ PIDEN EN GOFUNDME?

En la cuenta de GoFundMe, una mujer escribió lo siguiente: “Hola mi nombre es Victoria y estoy organizando esto ve a financiarme para mi prima, mi prima pequeña. Ahjanae era nuestra bebé, estaba llena de vida y tenía mucha más vida para vivir. Si tuviste la oportunidad de conocer a Ahjanae, entonces eres una persona bendecida”.

Y agregó: “Ahjanae siempre estaba feliz con una sonrisa en su rostro. Ahjanae fue un amor. Desafortunadamente, nos la quitaron inesperadamente en un horrible accidente automovilístico. Habría cumplido 15 años el 1 de noviembre de este año. Ahjanae dejó un pedazo de ella en la tierra y ese es su bebé Tru. Tru tiene que pasar por la vida sin su madre. Este go fund me está preparado para cualquiera que pueda ayudar a poner a mi prima a acostar a su hija para ayudar con Tru. Me gustaría agradecer a todos de antemano”. Archivado como: Muere mamá Kia challenge