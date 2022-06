Los hechos lamentables para los famosos y figuras públicas no paran, recientemente se dio a conocer la sensible noticia del fallecimiento de una actriz hispana que contaba con una larga trayectoria. La triste noticia fue confirmada este martes a través de las redes sociales de la Asociación Argentina de Actores.

Muere actriz Julieta Vallina. De nueva cuenta las tragedias se hacen presentes dentro del mundo del espectáculo, en este sexto mes del 2022 han ocurrido grandes desgracias , los lectores de Mundo Now han sido conocedores de lo que acontece en la farándula y esta no es la excepción, se ha dado a conocer que una gran y querida actriz ha partido a una mejor vida.

Mediante las redes sociales la Asociación Argentina de Actores dio a conocer el sensible fallecimiento de la querida actriz a sus 50 años de edad a través de un comunicado, mismo que fue publicado en la cuenta oficial de la asociación, con una fotografía de Julieta Vallina y su fecha de nacimiento y deceso fue que compartieron la noticia.

“Tengo una tristeza infinita mi Juli amada. El corazón roto por tu temprana partida. Apenas ayer nos reíamos y llorábamos en aquel camarín en el que teníamos las charlas más lindas y los abrazos más sentidos. Te quise mucho. Muchísimo. Me duele el alma de saber que ya no vamos a subirnos al escenario a hacer lo que más nos gusta: actuar”, se puede leer en su post. Archivado como: Muere actriz Julieta Vallina.

El director teatral José María Muscari se despide de la actriz hispana

“Gracias x tu ser, hermosa toda, profundamente hermosa. Volá alto amiga querida. Tan alto como puedas. Te voy a extrañar tanto, tanto… Pero se que vas a estar cerca de todos los que te amamos mucho. Te amo x siempre. Nos volveremos a ver”, es como concluye el mensaje de Florencia Peña en Instagram.

El director teatral José María Muscari publicó en Twitter tras enterarse de la triste noticia: “Chau mi querida Julieta Vallina. Hermosa persona, gran actriz, diosa del talento. Fuimos felices juntos y así te voy a recordar, con tu talento y tu intensidad. Tu don de buena gente y tu risa sensible. Te voy a seguir queriendo siempre. Me duele la vida”. Cabe señalar que la causa de muerte no ha sido revelada hasta el momento. Archivado como: Muere actriz Julieta Vallina.