Muere empresario Billy Rovzar: PRIMERA ESPOSA REVELA TODA LA VERDAD

Gina Diez Barroso, primera esposa del empresario, compartió un sensible mensaje sobre la situación: “¿Quién dice que no puede ser tu gran amigo alguien con el que estuviste casada y no funcionó? @BillyRovzar mi primer esposo, el papá de mis tres primeros hijos, uno de los hombres más buenos que he conocido, siempre sonriendo, haciendo bromas y haciendo a la gente que conocía feliz!”

Y agregó: "Con una gran espiritualidad y una enorme fe. Hoy su salud no le ayudó, ya no pudo luchar más y su salud se dio por vencida. Voló alto, hacia donde antes de él voló su hermano Alexis y poco después su mamá, ahí arriba donde solo ese gran ser supremo… Dios te espera". Sin embargo, parece ser que borró el primer post donde decía que falleció de cáncer, luego ya no apareció la causa.