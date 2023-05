El famoso grupo musical de hermanos, conocidos como ‘Los Parras’ informó a través de un comunicado el sensible fallecimiento del joven cantante Carlos Parra, quién murió tras un accidente de auto. Las muestras de dolor y condolencias no se hicieron esperar tras la noticia.

Las muestras de cariño y luto no se hicieron esperar

“Por verte feliz yo lo daría todo, por eso no llores mi partida. si Dios me llamó a sus brazos. Un verdadero hermano no tiene edad, tiempo o distancia… perdura para siempre en el corazón”, decía un mensaje en la imagen del querido cantante que falleció en un accidente de auto.

Ante la noticia, el luto se apoderó de los máximos exponentes del género regional mexicano como Eduin Caz, Dariel Ramírez, Virlán García, ‘Tito Torbellino Jr’, Eduardo Nuñez, y decenas de otros artistas que expresaron sus condolencias por la muerte de Carlos Parra.