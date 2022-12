Será recordado siempre

Sin embargo, también era conocido por su talento musical en canciones como People in Your Neighborhood, Sing a Song, If You’re Happy And You Know It e incluso el tema principal del programa. A pesar de alejarse de su papel en pantalla en Sesame Street, McGrath continuó trabajando para Sesame Workshop, la compañía que administra la franquicia.

Bob protagonizó innumerables producciones de la serie de 'Plaza Sésamo' a lo largo de los años, incluidas películas independientes, canciones, especiales de vacaciones, videojuegos y más. Fue uno de los miembros humanos adultos más antiguos del elenco de la serie. Le sobreviven su esposa Ann Logan Sperry, sus cinco hijos y ocho nietos.