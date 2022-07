Mientras configuras tu dispositivo iOS, busca la pantalla Aplicaciones y datos. Luego toca Mover datos desde Android. (Si ya terminó la configuración, debes borrar tu dispositivo iOS y comenzar de nuevo. Si no deseas borrar, simplemente transfiere tu contenido manualmente). Archivado como: migrar chats de Android a iPhone.

A partir de esta semana, todos los usuarios de WhatsApp de todo el mundo pueden transferir de forma fácil y segura su historial de chats, fotos, videos y mensajes de voz de un dispositivo Android a un iPhone mediante la aplicación Move to iOS , la cual se encuentra disponible de forma gratuita en Google Play Store.

Abre la aplicación Move to iOS para migrar datos de iPhone a Android

En tu dispositivo Android, abre la aplicación Move to iOS. Si no tienes la aplicación Move to iOS, puedes tocar el botón del código QR en tu dispositivo iOS y escanear el código QR con la cámara de tu Android para abrir Google Play Store. Toca Continuar y lee los términos y condiciones que aparecen. Para continuar, toca Aceptar. Espera un código. En tu dispositivo iOS, toca Continuar cuando veas la pantalla Mover desde Android.

Luego, espera a que aparezca un código de diez o seis dígitos. Si tu dispositivo Android muestra una alerta de que tienes una conexión a Internet débil, puedes ignorarla. Posteriormente introduce el código en tu dispositivo Android. Conectarse a una red Wi-Fi temporal. Tu dispositivo iOS creará una red Wi-Fi temporal. Cuando se te solicite, toca Conectar para unirte a esa red en tu Android. Luego espera a que aparezca la pantalla Transferir datos. Archivado como: migrar chats de Android a iPhone.