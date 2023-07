En esta ocasión, la ex conductora de Telemundo ‘se subió’ al tren de la popularidad de la película Barbie, que recientemente ha roto récords de taquilla en todos los cines del mundo por la gran expectación que causó y aunque se ha catalogado como una cinta para las mujeres y muy feminista, ¿la periodista no está de acuerdo en su popularidad?

«Rompió récord taquillero la película de Barbie en su fin de semana de estreno. No me sorprende después de su extraordinaria campaña de mercadeo. ¡Les confieso que ya no soporto ver a nadie mas vestido de rosado, ni saludando como #Barbie y Ken!», fue lo que la ex titular de ‘Al Rojo Vivo’ describió… pero ¿la gente se molestó?

Más personas comentaron su punto de vista: «En esa película se trata todo somos gays! Porquería de movie», «La película más progresista y femenista también con inclusión a la agenda LGBT», «¿Tienes alguna opinión acerca de la película? Haz estudiado su contenido para expresarlo públicamente», «¿Por qué? María Celeste, no hay que ser tan aburrido», «Cómo que tienes demasiado resentimiento sobre ti….. yo puedo decir que también me harta ver tus publicaciones modo tiraje».

¿Fue innecesario su mensaje si la cinta no le agradó? ¿Quiso convencer a la gente de que no vean Barbie? Muchas personas reaccionaron a lo escrito por María Celeste Arrarás: «Una película que no aporta nada bueno a la sociedad! E intentan silenciar #soundoffreedom», «Una película que solo quiere hundir al género masculino… demasiado resentimiento en ese guión !!!», «Estoy de acuerdo contigo Mary por que no apoyan mejor la película que sí es real de Eduardo Verástegui que es lo peor que se está viviendo ¿que le pasa a la gente se perdió el amor al prójimo? Dios nos ayude».

¿La llaman amargada por lo que dijo de Barbie?

Muchas personas no tomaron con buenos ojos lo que escribió María Celeste Arrarás sobre la película Barbie: «Pues desconéctese mientras pasa todo», «Me encanta el rosa y el trend, la película es muy divertida», «¿Por qué hay tantas personas que no aprenden a respetar la opinión ajena? A ella no le gusta, a ti sí, a mi NO, a aquel sí. Respeten y dejen de atacar a quién piense diferente a nosotros», «Aléjese de las redes entonces y no vea nada señora».

La ex conductora de Telemundo fue ‘bombardeada’ de mensajes por su opinión sobre Barbie: «Yo me disfrute estos días de La fiebre de la Barbie», «Pues que amargada», «Una película que sólo quiere hacer débil al hombre!! Parte de la agenda 2030», «Pues. Lo mejor de lo mejor yo seguiré con el rosado», «Todo este “drama” de la película Barbie no me ha hecho ni cosquillas a mi». AQUÍ PUEDES VER LA PUBLICACIÓN DE MARIA CELESTE ARRARÁS SOBRE LA BARBIE.