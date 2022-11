Man City vs Fulham, equipo de Pep Guardiola gana el encuentro

Celebran como si hubieran ganado la Premier League

Erling Haaland festeja como Sergio Agüero

Man City vs Fulham. Pep Guardiola festejó como si Manchester City hubiera ganado el título de la Liga Premier, Erling Haaland celebró como Sergio Agüero, de acuerdo a las primeras imágenes que circulan por las redes sociales y a las noticias publicadas en varios portales de noticias deportivas.

Es apenas noviembre y fue un triunfo por 2-1 contra Fulham como local, pero el festejo de los defensores del título puso de manifiesto la sensación de alivio en el Etihad Stadium en una jornada de alta tensión por la gran competencia que se vive en la liga inglesa y que son los principales protagonistas.

¿QUÉ ESTABA EN JUEGO?

Aunque estaba en juego la punta, y sin dejar de tener en cuenta el drama del penalti de Haaland para Man City, que jugaba con un hombre menos, la temporada está en sus comienzos. Difícilmente un empate hubiera empañado las ambiciones de Guardiola, que busca a toda costa mantener su liderazgo.

Pero para él fue la prueba más reciente de que sus jugadores están cobrando impulso otra vez. Faltando una sola fecha más antes de la Copa del Mundo, su equipo corría el riesgo de perder terreno frente al puntero Arsenal, pero no fue así, sin embargo, deberá estar atento para que no le ganen el mandado, se informó sobre el encuentro Man City vs Fulham.