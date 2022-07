Maestro hispano de preescolar se contagia de la viruela del mono.

Marco Reyes Rojas lanza estremecedor mensaje tras contraer el virus.

Desesperado solicita ayuda a través de GoFundMe. Contagio viruela del mono. El brote de viruela del mono que se expande en 74 países con 16 mil 836 casos, es una situación “extraordinaria” que califica como una emergencia internacional, así lo confirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Luego de que se diera a conocer que se declararía una alerta máxima de la viruela del mono, recientemente se dio a conocer que un profesor hispano ha contraído el virus, por lo que hace un llamado desesperado a la comunidad ante el brote del mismo ya que muchos no tratan de tomar medidas. El contagio de la viruela del mono incrementa Cabe señalar que la designación no significa necesariamente que una enfermedad sea particularmente transmisible o letal. Hasta la fecha, sólo se han informado muertes por viruela del mono en África, donde se propaga una versión más peligrosa del virus, principalmente en Nigeria y el Congo. El tema de la viruela del mono ha preocupado a cientos de personas, una de las preguntas más frecuentes es el cómo se llega a transmitir y propagar, expertos han señalado que esta se puede contraer por contacto físico prolongado e inclusive por usar prendas que la persona enferma haya utilizado.

Maestro hispano se contagia de la viruela del mono Recientemente se ha dado a conocer a través del portal de la revista de People en Español que un joven maestro originario de Oaxaca, México, quien labora en un preescolar de Oregón contrajo la viruela del mono y con toda desesperación hizo un llamado a la comunidad para poder cubrir sus gastos médicos y de vivienda. El maestro de preescolar aseguró que agotó el fondo de ahorros con el que contaba para poder subsistir ya que sus ingresos como docente son realmente bajos para salir al día. A través de la página de recaudación de fondos GoFundMe, el profesor hispano identificado como Marco Reyes Rojas, fue que pidió ayuda.

Marco Reyes Rojas lanza desesperante mensaje tras contraer el virus Según a lo que se puede leer en la descripción de la página de GoFundMe que ha creado, el maestro hispano compartió la difícil situación que actualmente atraviesa, mismo que ha provocado que se desencadenara una depresión que ha minimizado su voluntad de vivir. "Mi nombre es Marco Reyes Rojas. Emigré a los Estados Unidos cuando tenía seis años desde Oaxaca, México. Crecí en Woodburn y Tualatin, Oregón, hasta que asistí a la Universidad de Oregón y completé mi licenciatura. Acudí al gobierno en busca de ayuda, pero no me sorprende que no pudiera obtener ninguna asistencia o apoyo financiero", se puede leer.

"No pensé en nada en este momento" "Salí del trabajo el mediodía del lunes 18 de julio, debido a presencia de fiebre y escalofríos. No pensé en nada en este momento. Me costó mucho controlar la fiebre ese día, pero lo logré. Al día siguiente la fiebre volvió por la tarde, y era extrema. El miércoles por la mañana, noté dos pequeños puntos en mi pierna y, a principios de la semana pasada, sufrí una caída, tenia un corte que me estaba cuidando, pero se infectó de la noche a la mañana", se lee en GoFundMe. Posteriormente señaló que se hizo diversos estudios para descartar cualquier enfermedad, "Esta fue la primera vez que el médico me hizo una prueba de viruela del simio en las dos manchas que aparecieron en mi pierna, y también me dio medicina para el corte infectado. También me hice varias pruebas y una prueba de covid. Todas mis pruebas dieron negativo, pero nunca recibí los resultados de la viruela del mono de esa visita", señaló Marco Reyes Rojas.

Hasta el momento se han documentado aproximadamente 4,700 casos alrededor de todo el país "Me duele la piel, me pica y, lo peor de todo, me despierto con nuevos puntitos todos los días. Les pido su ayuda en lo que puedan aportar. Mi voluntad de vivir en este mundo se hace cada día más pequeña. Mi cuerpo y mi alma no pueden seguir haciendo esto por más tiempo", concluye su explicación en GoFundMe. Es momento en que se han documentado aproximadamente 4,700 casos alrededor de todo el país, según a lo informado por los centros para el control y prevención de enfermedades. La OMS sigue proporcionando información al respecto para que todos los habitantes extremen sus precauciones ante la viruela del mono.