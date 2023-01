La fotografía tuvo tanto éxito que hasta la mañana de este viernes ya sumaba 2 millones de vistas, más de 2 mil 200 comentarios, más de 25 mil 700 me gusta y más de 4 mil 200 retweet, por lo que mostraremos los comentarios más importantes en su cuenta, se informó sobre luto de AMLO por primera esposa.

De manera textual el presidente de México colgó el siguiente mensaje en su cuenta oficial: “Hoy cumple 20 años de fallecida mi primera esposa Rocío, quien me acompañó con mucha solidaridad y amor en el inicio de nuestra lucha. Les comparto algunos textos y fotografías acerca de esta mujer excepcional y entrañable”.

Luto AMLO esposa: ¿CÓMO REACCIONÓ LA GENTE?

Las primeras reacciones de la gente fueron las siguientes: “Un abrazo, Señor Presidente. Oramos por el Espíritu eterno de Roció. Descanse en paz, y amor eterno”, “Hermosa mujer, gracias por compartir”, “Descanse en paz su hermosa esposa Rocío queridísimo”, “No dejo de agradecer tu generosidad, querido Presidente. Han pasado 20 años y en el libro de familia que nos compartes hay un testimonio de AMOR, invaluable. Abrazo fraterno”.

Algunos más comentaron: “Estoy leyendo el primer artículo y no pude contener AMLO es un grandioso hombre en toda la extensión de la palabra, y Rocío una mujer increíble. Gracias presidente por compartir este maravilloso texto que no conocía y leeré, no sin conmoverme”, “Siga así, sencillo y ojalá para nosotros los jóvenes haya más oportunidad cuando lleguemos a nuestra vejez”. Archivado como: Luto AMLO esposa