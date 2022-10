Lupillo Rivera fuerte advertencia: Asegura que no tiene planes de nada

“Mira yo no tengo planes, no me gusta planear nada de ese tiempo”, dijo el Toro del Corrido para las cámaras de Imagen Entretenimiento. Además, se le cuestionó si existen novedades sobre lo que ocurrió el día de la tragedia. A lo largo de los años se ha especulado que lo sucedido no necesariamente fue un accidente. VER VIDEO AQUÍ

“Todo el tiempo ha sido un accidente para nosotros”, aseguró el cantante, “y así se queda”. Se ha mencionado que Jenni Rivera había recibido supuestas amenazas días antes de la desgracia. Y han existido rumores que fingió su muerte por el supuesto peligro en el que vivida. ARCHIVADO DE: Lupillo Rivera fuerte advertencia