“Yo no quisiera que gastaran mucho dinero (en el caso de que estuviera a punto de morir) y no quiero que tengan la obligación de ir a visitarme cada semana e ir a llevarme flores, que sea como una carga. Yo por eso también quisiera que (tiraran) mis cenizas en Long Beach (California), aquí en la playa, para que cada vez que vayan a la playa, piensen en mí”, expresó la empresaria.

La empresaria recordó el caso de un amigo de su época de preparatoria que cayó en coma por un accidente, por lo que estuvo conectado seis meses, y cuando nadie lo hubiera imaginado, despertó: “Pero dile a una mamá que desconecte a su hijo. Yo por eso no le pedí a mi mami. En mi testamento, no está ella, incluso la persona que escogí (de desconectarla de ser necesario) ni sabe que tiene la decisión”.

Rosie Rivera reveló que ni su mamá ni su hermano Juan tendrían la decisión de ‘desconectarla’

En otra parte de este video, el cual provocó todo tipo de reacciones entre los usuarios de redes sociales, Rosie Rivera dejó en claro que ni su mamá, la señora Rosa, ni su hermano Juan tendrían la decisión de ‘desconectarla’, pues ellos nunca perderían la esperanza de que despierte y la tendrían conectada por un año o por el tiempo que fuera necesario.

“Por ejemplo, si algo me pasa y Abel (su esposo) está, tiene la decisión y él ya me conoce, pero si Abel no está, yo decido en mi testamento quien tiene esa decisión y cuánto tiempo, lo puse específico, porque no quiero estar ni un día ni tampoco seis meses. Mi amigo tuvo un milagro de Dios y creo en los milagros, pero tampoco no quiero estar ahí ‘nomás'”.