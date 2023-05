Republicanos aprueban iniciativa respecto a la inmigración.

Inmigrantes se verán sumamente afectados.

Aseguran que el presidente Biden opta por vetar la nueva iniciativa.

Legisladores aprueban iniciativa inmigración. Estados Unidos está implementando nuevas restricciones en su frontera con México para intentar impedir que los migrantes crucen ilegalmente y en lugar de ello alentarlos a que soliciten asilo vía internet a través de un nuevo proceso. Los cambios llegan simultáneamente con el fin de las restricciones al asilo aplicadas debido a la pandemia de COVID-19.

El Título 42 es el nombre de una autoridad de salud de emergencia. Es un remanente del gobierno del presidente Donald Trump y entró en vigor en marzo de 2020. Dicha autoridad le permitía a las autoridades estadounidenses rechazar a migrantes que llegaban a la frontera con México bajo el argumento de que lo hacían para prevenir la propagación del COVID-19.

El Título 42 llega a su fin y se crea el caos

Los republicanos en la Cámara de Representantes aprobaron el jueves un proyecto de ley para construir más muro fronterizo entre Estados Unidos y México e imponer nuevas restricciones a quienes solicitan asilo, una medida que crea una oposición de línea dura a las políticas del presidente Joe Biden justo cuando los migrantes se aglomeran a lo largo de la frontera tras el fin de las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus.

El proyecto prácticamente no tiene posibilidades de convertirse en ley. Los demócratas, que tienen un estrecho control en el Senado, han catalogado las medidas como “crueles” y “antiinmigrantes”, sin embargo, la agencia de The Associated Press afirmó que Biden ha prometido vetarlas. Archivado como: Legisladores aprueban iniciativa inmigración.