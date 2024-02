Larry Hernández habla sobre la supuesta separación con Kenia Ontiveros

Respuesta de la pareja ante la especulación

«Gracias por todas sus muestras de cariño, por su apoyo incondicional y por preocuparse por nosotros siempre», dice el cantante a través de la imagen compartida en Instagram.

«Somos una familia que tenemos 15 años de relación y como toda pareja hay indiferencias, pero estamos juntos y muy felices», argumentaron ambos en el comunicado.

El cantante mexicano dio a conocer una frase bíblica por medio de la descripción de la imagen revelada: «El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia».

«El amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad», indicó Larry.