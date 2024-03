Lady Frijoles aparece furiosa en redes sociales

Está muy enojada

«Oigan bien este video», fue lo que comenzó diciendo Miriam a sus seguidores mientras reaccionaba al video de Wendy Castillo.

«Yo nunca dije que lo reconozco, nunca he vivido de un programa», continuo diciendo estando completamente enojada.

«No he vivido de ningún canal para nada, yo he vivido de lo que yo trabajo, no me arrepiento, nunca dije que me arrepiento», aseguró la mujer en su cuenta oficial de TikTok.

La molestia era muy notoria ya que hasta su tono de voz era diferente a lo que se acostumbra a ver en la plataforma de videos.