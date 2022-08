El que también forma parte de este reality show, solo que como juez, es el cantante Lupillo Rivera, también conocido como El Toro del Corrido. Hace apenas unos días, el hermano de Jenni Rivera se llevó tremenda sorpresa cuando Arath de la Torre apareció como el mismísimo Christian Nodal, por lo que no pudo aguantarse la risa.

“¿En serio es La Chupitos?”. En su publicación más reciente en su cuenta oficial de Instagram , donde cuenta con más de medio millón de seguidores, la comediante mexicana Liliana Arriaga, mejor conocida como La Chupitos, deja a todos con el ojo cuadrado y sorprende con espectacular figura, por lo que los halagos no pudieron faltar.

¿Cómo surgió el personaje de La Chupitos?

De acuerdo con el portal de Distrito Comedia, Liliana Arriaga, a los 23 años de edad, participó en un concurso de comediantes amateurs sin imaginar que ese día cambiaría su vida por completo. Pocos saben que su personaje de La Chupitos está inspirado en un tío alcohólico con el que vivió en su infancia, ya que ella fue criada por sus abuelos.

“Luego le hacemos el fuchi a muchas de las personas que se ven mugrosas y no nos damos cuenta de que son personas que son parte de nuestra misma patria, que la están pasando mal, y que en lugar de ayudar, seguimos pisoteando… Todo representa, ¿sabes? Mucha gente me ha criticado y ha dicho que quiero hacer que todos tomen, o que denigro a la mujer vistiéndome y actuando así. A esa gente siempre le pido que escuche y observe, no nada más oiga y mire”, dijo la artista en esa ocasión.