El integrante de los Rivera ha estado muy atento de la salud de su esposa, pues fue el motivo por el cual no quiso continuar dentro del reality show de Telemundo ‘La Casa de los Famosos’ cuando este se llevó a cabo, y ahora como parte del procedimiento médico de su esposa Brenda, tendrá que ser intervenida quirúrgicamente.

Juan Rivera comparte foto de su esposa antes de ser ingresada al quirófano

Fue a través de su cuenta oficial dentro de la plataforma de Instagram que el hermano de Jenni Rivera decidió compartir las imágenes de su esposa a punto de ser operada por los dos genes cancerosos que le fueron detectados, en la parte de la descripción de su post, el también productor musical manifestó su gran preocupación ante este momento y pidió de las oraciones de sus seguidores para que la operación salga con éxito.

“Les seré sincero, tengo Miedo!!! Pero el Valor no existe sin el temor! Tengo fe en Él. En 10 minutos mi esposa entra a su cirugía!!! Se los comparto porque creo en un Dios de milagros, creo en su poder, creo en el Poder de las oraciones… Les pido de corazón una oración para mi esposa, Les pido que sean tantas que no exista manera de que no sean escuchadas”, señaló Juan Rivera. Archivado como: Juan Rivera foto esposa.