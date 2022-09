Uno de los últimos rumores que han surgido, es la muerte del periodista especializado en deportes, José Ramón Fernández. Dicho rumor, comenzó a aumentar cuando el relato del supuesto ataúd de Fernández volvió a aparecer en redes sociales. Pero, lo que sucede es que este hecho ocurrió hace 16 años y no, el presentador no murió.

José Ramón Fernández: ¿Le dieron las comodidades de Fernández?

Durante la entrevista con Toño de Valdés, Faitelson declaró que deseaba trabajar con ESPN y aunque, no lo trataban mal, en TV Azteca empezó a ver detalles que no le parecían. De acuerdo con sus declaraciones, le llamó la atención ver que le estaban dando un trato especial tras la salida de Fernández y que llevó a sus compañeros actuar de una manera extraña. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ Y AQUÍ

“Yo quería trabajar en ESPN, en TV Azteca no me trataron mal, al contrario, porque cuando cae José Ramón es cuando mejor me va en lo económico. Me llamó el señor Salinas para decirme ‘escoge un auto último modelo, una camioneta, que es tuya. No te voy a poner de jefe, va a ser Pablo Latapí y va a haber un comité abajo de eso’, pero empecé a sentir que lo que olía a José Ramón estaba mal”, declaró Faitelson en la entrevista con Toño de Valdés. Archivado como: José Ramón Fernández