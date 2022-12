Apenas en agosto pasado, con el 33.8 por ciento de la votación, de acuerdo con información del portal AS, la nacida el 25 de abril de 1974 en Ciudad de México ganó la segunda temporada de La Casa de los Famosos, reality show transmitido por Telemundo . Desde un inicio, Ivonne se convirtió en una de las favoritas del público. Hoy en día, no la está pasando de lo mejor.

Dentro de las buenas noticias, es que la propia Ivonne compartió un video de apenas unos cuantos segundos en sus historias de Instagram donde luce simplemente espectacular con un vestido negro entallado que resalta aún más su figura: “Le agradezco a la tormenta que me hace apreciar el sol. Le agradezco a los que se equivocan porque me hicieron apreciar a los que hacen las cosas bien”, expresó.

“Me quemé ambas córneas”

De acuerdo con información de Univisión, que retomó de una entrevista que Ivonne Montero concedió al programa De primera mano, la actriz reveló que olvidó llevar el líquido de agua salina que va en el estuche de los lentes y que se le hizo fácil ponerlos en gotas para los ojos: “Me pongo el pupilente y siento un ardor impresionante, me los quito, los enjuago muy bien, me los vuelvo a colocar y estuve alrededor de una hora con ellos en los ojos, entonces me venía un ardor muy fuerte”.

“Nunca me imaginé que me estuviera haciendo tal daño a mis ojos, a las córneas, me quemé ambas córneas, yo ya veía borroso, me los quité y cuál es la sorpresa que ya no tenía visión, solo veía sombras, luces, no identificaba”, expresó la artista, quien se dio el tiempo para agradecer los mensajes que le han hecho llegar a sus redes sociales.