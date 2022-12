Natanael Cano sufre fuerte accidente en moto

El cantante aparece hospitalizado

¿Está grave? Natanael Cano accidente moto. El reconocido rapero y cantautor del género regional mexicano, Natanael Cano ha preocupado a sus fans, después de haber compartido una serie de fotos y videos en sus redes sociales, donde aparece en la cama de un hospital. El mexicano se ve internado y asegura que sufrió un accidente. Fue a través de su cuenta de Instagram, donde Natanael Cano mencionó que ha sufrido un accidente en motocicleta, los sus fans se mostraron preocupados, tras haber aparecido en un Hospital. De igual manera, se reveló el momento exacto en que el cantante sufrió la fuerte caída de su moto. Natanael Cano sufre fuerte accidente en moto El artista de 21 años de edad, se dijo estable y también compartió los momentos en los que salió volando de la motocicleta. Cabe mencionar que se encuentra hospitalizado en la Clínica del Noroeste en Hermosillo, Sonora. Actualmente, se encuentra recuperando de las heridas sufridas. Sin embargo, Cano dio buenas noticias a sus seguidores, ya que afirma que su salud está mejorando, luego de salir volando prácticamente de su moto cuando se encontraba practicando. También, mandó un mensaje sobre los peligros y las precauciones que deben de tomar si van a practicar este deporte.

Natanael Cano accidente moto: “Mi gente tuvimos un pequeño accidente” La estrella creadora de los llamados corridos tumbados, compartió un video donde se le puede ver practicando el Motocross, luego una de las personas que lo acompañaban grabó el momento exacto en que el cantante salió volando tras perder el control de su unidad. “Mi gente tuvimos un pequeño accidente en la pista de Sonora de aquí de motocross, les mando un saludo a toda la plebada que le gusta andar bien recio, nos tocó pasar por esto viejones, no pasa nada, hay que darle para adelante, aquí andamos echándole ganas que no estuvo pelada (no estuvo fácil) el put…”, dijo en sus redes. Archivado como: Natanael Cano accidente moto

Comparte el momento exacto de la caída A pesar de aparecer con varias heridas desde la cama de un Hospital, Natanael Cano no perdió el sentido del humor, y les mencionó a sus seguidores que él tuvo suerte de salir vivo tras el accidente. Ya que asegura que las cosas pudieron haber sido peores debido a lo extremo que es este deporte del Motocross. De igual manera, les aconsejó a sus seguidores que se cuiden mucho: “Si no entrenas, si no tienes condición, si traes borracheras, no llegas con las mismas habilidades a esa pista, plebada cuídense mucho yo ando al puro tirante aquí, ando echando hueva nada más, no pasó a mayores acá andamos”, reafirmó el cantante. Archivado como: Natanael Cano accidente moto. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .

El polémico cantante El joven se ha convertido en una figura pública bastante polémica, por el tipo de declaraciones que ofrece, cabe recordar aquel día cuando les pidió a sus fans que no le pidan tomarse una foto con ellos. En su discurso mencionó que cuando hacen eso hacen perder el tiempo del cantante. “Si me vez patinando o en la calle, mejor no me pidas foto, que no las doy, no por mamón. Me quitan el poquito tiempo libre que tengo como ser humano fuera del trabajo y vienen ustedes a meterme a trabajar otra vez, hahah no funciona así bebés, perdón”, dijo el artista musical. Con información de El Heraldo de México y En el Radar. Archivado como: Natanael Cano accidente moto