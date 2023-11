Israel y Hamás amplían cese el fuego 

Israel reanudará sus operaciones con «toda fuerza» tan pronto como expire el acuerdo actual si Hamás no acepta nuevas liberaciones de rehenes.

Las familias de los rehenes han liderado manifestaciones masivas y acusan al primer ministro Benjamin Netanyahu de no hacer suficiente para llevarlos a casa.

Terrible cifra de muertos

Más de 13.300 palestinos han muerto desde que comenzó la guerra.

En torno a dos tercios de ellos mujeres y niños según el Ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamás.

La cifra no diferencia entre civiles y combatientes, de acuerdo con The Associated Press.

Más de 1.200 personas han muerto en el bando israelí, la mayoría civiles asesinados en el ataque inicial. Unos 77 soldados han fallecido en la operación terrestre israelí.