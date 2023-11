¿Israel lanzaría una bomba atómica a Franja de Gaza?

Israel se mantiene firme en su objetivo de sacar del poder a Hamás y aplastarlo militarmente, apuntó The Associated Press.

La posibilidad de una incursión terrestre en Gaza podría marcar una fase aún más sangrienta en esta guerra que parece no tener un final.

Eliyahu no forma parte del gabinete de emergencia creado para tomar decisiones relacionadas con las operaciones militares en Gaza.

«Esa es una manera. La segunda es descubrir qué es importante para ellos, qué les asusta, qué les disuade… No le temen a la muerte», dijo.

«Y será sobre toda Gaza, aplanándola, eliminando a todos los que están allí», agregó según el portal de The Times of Israel.

Señaló que esto es con la finalidad de «evitar daños a personas no involucradas, y continuaremos haciéndolo hasta llegar a la victoria».

Desafío de la posesión de armas nucleares

Israel ha mantenido una postura ambigua sobre este tema, no admitiendo ni negando abiertamente su posesión, según The Times of Israel.

Además, este sigue siendo el único país del mundo que no reconoce abiertamente tener armas nucleares, informó el medio citado.

La situación en Oriente Medio continúa siendo crítica, y la escalada del conflicto ha llevado a un alto costo humano.

Mientras, la comunidad sigue buscando soluciones diplomáticas para poner fin a esta guerra tan devastadora, según Proceso y The Times of Israel.