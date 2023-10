Israel ordena la evacuación de millones de personas en Gaza

Sin embargo, estas medidas aún no han sido confirmadas de manera oficial por las autoridades israelíes, según el medio citado.

El cual es el hogar de un aproximado 1,1 millones de personas, casi la mitad de la población de la región, de acuerdo a información de The Associated Press.

Tensión creciente en Medio Oriente

De acuerdo a The Associated Press, el conflicto entre Israel y Palestina aún no se encuentra cerca de tener un desenlace.

Es por eso que en este contexto crítico, la comunidad internacional sigue observando de cerca la evolución de la situación en Gaza.

Buscando medidas que mitiguen la crisis humanitaria y fomenten un cese al fuego que permita proteger a los civiles en la región.

La presión sobre las partes involucradas es cada vez mayor, con llamados a la contención y al respeto de las vidas y derechos de todos los habitantes de la zona.