Investigan a sheriff por publicar selfie del cuerpo de Madeline Soto

En los post se revelaron imágenes relacionadas con el crimen de Madeline Soto, por lo que la gente se indignó ante el descuido en un caso tan sensible.

La fotografía tiene como leyenda: «Si el amor de Dios se ha derramado sobre tu vida, no permitas que el mal te aleje de lo que él ha preparado para ti».

El ex sheriff del condado, Rudd Gibson, denuncia en su cuenta de Facebook que la fotografía retrata el lugar donde encontraron el cuerpo de la adolescente.

«Me horrorizaron»

Ambas publicaciones escandalizaron a la comunidad por tratarse de un caso sensible, en el que la víctima fue una menor de edad, quien presuntamente murió a manos del novio de su madre.

Uno de los primeros en pronunciarse al respecto fue Gibson, quien escribió: «Algunos ciudadanos me enviaron hoy dos fotografías que me sorprendieron y me horrorizaron».

En su comentario por ambas publicaciones, el ex alguacil asegura que ambas publicaciones son «100% inaceptable, 100% vergonzoso e irrespetuoso para Madeline, su familia y amigos».

«Tengo una copia de la publicación, pero por respeto y reverencia a Miss Madeline no será publicada».