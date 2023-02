Cinco inmigrantes detenidos del ICE denuncian represalias

Abogados dicen que demandantes se encuentran favorecidos

Los demandantes son representados por una coalición conformada por fundaciones de ACLU del Norte de California y del Sur de California, Asian Americans Advancing Justice–Asian Law Caucus, Lawyers’ Committee For Civil Rights of the San Francisco Bay Area, y Pangea Legal Services. Quienes señalaron que los inmigrantes se encuentran favorecidos por la Primera Enmienda, que permite hablar contra el abuso.

“ICE detiene a personas indefinidamente en horribles condiciones de vida, incluidas las instalaciones plagadas de moho negro, mientras la compañía GEO Group se beneficia de su trabajo pagándoles un dólar por día. Haremos todo lo posible para proteger su derecho a participar en esa protesta”, dijeron los abogados, de acuerdo con EFE.