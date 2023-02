Una tragedia ocurrió la noche del Sábado

Una mujer adulta cayó desde una estructura de estacionamiento

Sucedió en el Disneyland de Anaheim, California

Una tragedia sacudió a California, específicamente en la región de Anaheim, donde el Sábado pasado una mujer adulta murió tras caer en picada de una estructura de estacionamiento del parque de diversiones “Disneyland”.

Las autoridades al llegar a la escena de la tragedia, transportaron de urgencias a la mujer que no han dado a conocer su identidad, al llegar al lugar no pudieron salvar su vida y fue declarada muerta, la policía de la zona se encuentra investigando de cerca la situación.

Mujer murió tras sufrir una caída de una estructura en Disneyland

Teniendo como fuente a “Fox Business”, relatan que varios testigos denunciaron una tragedia que involucraba “caer desde un lugar alto”, por lo que alrededor de las 6:50 de la tarde llegó la policía para analizar la situación, quienes se encontraron con una terrible escena frente a ellos.

Pues una mujer adulta la cual su edad no ha sido revelada, cayó de una estructura de estacionamiento “Mickey and Friends”, no se sabe exactamente de qué piso cayó, sin embargo sigue siendo un lugar alto y cualquier caída puede ser mortal.