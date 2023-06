Hijo de Galilea Montijo es víctima de bullying ¡Y todo gracias a ella!

«Es lo más difícil, el bullying, en este caso cuando tiene padres públicos, esa es la parte difícil para ellos, pero bueno el nació en esto, ha entendido muchas cosas, hay otras que no las entiende y nada, así nos tocó», señaló preocupada la presentadora.

«Si yo fuera una mujer sin hijos, la verdad es que han dicho cosas peores de mí, pero cuando tienes hijos que ya saben leer, que ya entienden es la parte que uno intenta cuidar y no es porque uno se ande escondiendo porque no estoy haciendo nada malo, pero hay ciclos, momentos que te gustarían guardar para ti», dijo Montijo.

De igual manera, la presentadora añadió que es muy difícil actualmente que los hijos no se enteren de lo que sucede en la vida de sus padres, señalando que hay varios momentos relacionados al amor y su vida que gustaría mantener en privado pero lamentablemente no se puede.

«No para nada, no tenemos nada que explicarle, es un hombre que de mi parte y de su parte tenemos nuestro apoyo, que vamos a rehacer cada uno nuestra vida o no, cada quien sabe pero él sabe que conmigo va a contar para siempre y él sabe que de mi parte también, ¿Hay que rehacer nuestras vidas, no?», dijo Montijo.

¿Cómo se encuentra Galilea en estos momentos de su vida?

Para concluir la entrevista, Galilea dio a conocer a su público cómo se encuentra en estos momentos de su vida donde le dijo adiós a una relación de bastantes años y le dio la bienvenida a la soltería, sobre dicha situación, esto opinó la famosa, si deseas ver la entrevista, haz click AQUÍ.

«Estoy tratando de seguir con mi vida, han sido meses muy difíciles, me he enfocado en mi trabajo, mis amigos, la gente que me quiere, y pues nada, conociendo amigos y si el día de mañana algo se da, pues ustedes lo sabrán», dijo antes de soltar una pequeña carcajada, si deseas leer una nota relacionada, haz click AQUÍ.