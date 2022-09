Posterior a dichas fotografías, el prestigioso empresario acudió a su cuenta de Instagram para publicar una historia en donde explica lo sucedido, y termina confesando su infidelidad . “En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente”, se lee en dicho comunicado. Además, en las últimas horas fue vista paseando a su perro en la calle, pero se mostró visiblemente molesta y no quiso dar ninguna declaración al respecto (AQUÍ EL VIDEO) . Archivado como: Hermana Enrique Iglesias infidelidad

Le mandan a Tamara mensajes de apoyo y aconsejan que rompa su compromiso

“Tamara, por el cariño que te tengo y por lo mucho que se que vales y una buena mujer con valores y fiel a sus amigos. Te pido que nos escuches, saca a este tío de tu vida , es un narcisista integrado, se pegará a un más como una garrapata a ti . Te usa, es un vividor”, se lee en un comentario en Instagram.

“Es difícil cuando se está enamorada, pero tienes todo para ser feliz con otra persona, y no con este chico que te lo digo por experiencia te va hacer muy muy infeliz, te deseo lo mejor”, “Eres una niña muy tierna y espiritual que no merece que la irrespeten de esa manera. No bajes la cabeza y demuestra que tienes mucha dignidad. NO TE CASES CON ESE TIPEJO que no te merece. Dios te enviará un hombre que te valore y no juegue contigo. Ánimo”. Archivado como: Hermana Enrique Iglesias infidelidad