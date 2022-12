Savannah Leigh Brehm, Manuel Mendoza y Keith Deshawn Sturghill enfrentan los cargos de homicidio accidental de un menor de edad, abuso de menor y posesión de un arma de fuego al alcance de un menor de edad. No está claro hasta ahora quién era el dueño legal del arma.

El joven afroamericano Keith Deshawn Sturghill, de 19 años, también fue detenido por las autoridades luego de la brutal tragedia. El muchacho vivía en la casa con Héctor Manuel Mendoza, Savannah Leigh Brehm, el chiquito Michael Ben Mendoza y otro niño. Sin embargo, aún no está clara la relación del muchacho con la familia.

Los agentes se presentaron en una zona boscosa y semi rural sobre la calle Cindy Lane en la comunidad de Gastonia, al este del Condado de Gaston , en donde un vecino les indicó cuál era la casa móvil de Héctor Manuel Mendoza. Sin embargo, cuando los oficiales llegaron ya no pudieron hacer nada por Michael Ben Mendoza.

El pasado martes 13 de diciembre del 2022 el número de emergencias del GCPD recibió una llamada a las 4:30 de la tarde, que les alertaba de un tiroteo en un vecindario de casas móviles. El reporte no detalla quién hizo la llamada. Varias patrullas acudieron a la llamada de alerta.

Los agentes descubrieron que otro niño de Héctor Manuel Mendoza y Savannah Leigh Brehm, el más pequeño, estaba jugando con la pistola cargada cuando de repente se soltó un disparo que mató a su hermanito mayor Michael Ben Mendoza. El nombre de ese segundo niño no fue revelado por las autoridades.

“Esto es lo peor que me pudo haber pasado”

Savannah Leigh Brehm, la esposa de Héctor Manuel Mendoza, en su primera audiencia en corte entregó un escrito al juez asegurando que todo fue un accidente y que le permitan salir bajo fianza de la cárcel para ir a atender a su otro hijo, quien está en estado de trauma.

“Esto es lo peor que me pudo haber pasado, voy a vivir asustada por el resto de mi vida. Yo nunca me he metido en problemas con la justicia. Esto fue un accidente y ni siquiera sabía del arma. Estaba en otro cuarto limpiando cuando de repente escuché un ruido”, dijo Savannah Leigh Brehm.