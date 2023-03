En una carta obtenida por The Associated Press a través de una fuente policial del estado de Tamaulipas, la facción Escorpions del cartel del Golfo se disculpó con los residentes de Matamoros, donde los estadounidenses fueron secuestrados, la mujer mexicana que murió en el tiroteo del cartel y los cuatro estadounidenses y sus familias.

Se sabe que los cárteles de la droga emiten comunicados para intimidar a sus rivales y autoridades, pero también en momentos como estos hacen algo de trabajo de relaciones públicas para tratar de suavizar situaciones que podrían afectar su negocio, informó la agencia The Associated Press. Dicha misiva, responde a esta señalización sobre “calmar” la situación.

Carta disculpa asesinato estadounidenses: ¿No habrá más violencia?

Una fotografía de cinco hombres boca abajo en el pavimento y atados acompañaba la carta, que la fuente compartió con The Associated Press con la condición de que permanecieran en el anonimato porque no estaban autorizados a compartir el documento. Los funcionarios estatales no confirmaron públicamente de inmediato que tenían nuevos sospechosos bajo custodia.

“El CDG, le pide a la sociedad que esté tranquila porque estamos comprometidos a que esos errores causados por indisciplina no se repitan y paguen los responsables. ¡Sea quien sea! Att: CDC, Grupo Escorpions”, finalizó la carta. En redes sociales, se viralizó la carta que la célula criminal dejó junto con los presuntos responsables. Archivado como: Carta disculpa asesinato estadounidenses