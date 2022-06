La victoria de Petro en la tercera nación más poblada de América Latina fue más que una derrota de Hernández. Pone fin a la larga estigmatización de la izquierda en Colombia por su asociación percibida con el medio siglo de conflicto armado del país, reseñó la agencia The Associated Press.

Revelan ‘oscuro’ pasado de presidente electo

El presidente electo fue una vez un rebelde del ahora desaparecido movimiento M-19, una guerrills de naturaleza nacionalista y antiimperialista, y se le concedió amnistía después de ser encarcelado por su participación en el grupo. Petro hizo un llamado a la unidad durante su discurso de victoria el domingo por la noche y extendió una rama de olivo a algunos de sus críticos más duros, diciendo que todos los miembros de la oposición serán bienvenidos en el palacio presidencial “para discutir los problemas de Colombia”.

“El triunfo de Petro muestra que la estrategia de miedo, de odio y de estigmatización hacia la izquierda ya no funciona en Colombia como política para ganar votantes”, dijo a The Associated Press Elizabeth Dickinson, analista senior para Colombia del International Crisis Group. En Colombia la izquierda estuvo marginada debido a la asociación percibida con el conflicto armado del país, que se prolongó por cinco décadas con la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hasta que en el 2016 firmaron un acuerdo de paz con el Estado.