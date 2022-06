Confesó su espantoso crimen. Un hombre identificado como José Gutiérrez Rosales mató a golpes a un compañero de trabajo porque supuestamente tenía una aventura con su esposa, y sus demás colegas se burlaban de eso, según indicaron las autoridades citadas por el diario New York Post el domingo 19 de junio.

No habría soportado más la burla de los otros compañeros

José Gutiérrez Rosales afirmó que, antes de que ejecutara el ataque, sus otros compañeros de trabajo se burlaron de él por la supuesta aventura entre su pareja y Héctor Javier Castañeda Vásquez. El acusado manifestó que “ellos provocaron todo esto”, informó KGET, que tuvo acceso a los documentos judiciales del caso.

Sin embargo, el reporte del New York Post indicó que no está claro si estaba casado realmente, según los documentos judiciales. KGET reseñó que una mujer no identificada le dijo a las autoridades que ella y José Gutiérrez Rosales tenían una relación de tres meses, pero habían dejado de verse antes del asesinato. Ella mencionó que él tenía problemas de ira.