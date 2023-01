Gobierno mexicano Ovidio Guzmán: ¿Un “Culiacanazo” esperado?

Ovidio Guzmán no había sido uno de los hijos más conocidos de El Chapo hasta una operación abortada para capturarlo hace tres años. Ese intento desencadenó de manera similar la violencia en Culiacán, que finalmente llevó al presidente Andrés Manuel López Obrador a ordenar al ejército que lo dejara ir, informó The Associated Press.

Esta vez, los funcionarios locales y estatales de Sinaloa advirtieron a los residentes que se quedaran adentro, suspendieron las actividades del gobierno local y cerraron las escuelas. El ejército mexicano cerró el aeropuerto de Culiacán en medio de disparos, reveló la agencia AP. Archivado como: Gobierno mexicano Ovidio Guzmán