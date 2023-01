Autoridades confirmaron la tragedia

Los hechos ocurrieron en Enoch, Utah

Hace un par de horas, autoridades informaron sobre la terrible tragedia que ha paralizado a Estados Unidos. Se trata de un peculiar caso donde encuentran muerta a tiros a familia de 8 personas, entre ellos 5 menores en Utah, te contamos los detalles.

Según detalles de la Agencia The Associated Press, ocho personas, entre las que había cinco menores, fueron encontradas muertas por heridas de bala en una vivienda en el sur de Utah el miércoles, según las autoridades, que no proporcionaron más detalles, sin embargo no se descarta la idea de un suicidio colectivo.

La policía encontró a las víctimas durante una visita de control a la vivienda, según un comunicado de los funcionarios municipales de Enoch, una ciudad de unos 8.000 habitantes a 394 kilómetros (245 millas) al sur de Salt Lake City.

La policía dijo que no se ha detectado ninguna amenaza para la población. Los funcionarios del distrito escolar del condado de Iron explicaron en una carta enviada a los padres de la zona que los cinco niños asistían a colegios en la zona, según AP.