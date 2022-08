Gobierno federal comete error de $300mil millones préstamos estudiantiles

De acuerdo con informes de Associated Press, en términos más simples, el informe de la GAO señala que, según las estimaciones originales, el programa de préstamos federales planeó generar $6 en ingresos por cada $100 desembolsados . En cambio, a partir de las proyecciones del año fiscal 2021, la realidad es que se espera que esos préstamos pierdan $9 por cada $100 desembolsados. Archivado como: Gobierno error 300mil millones

Así es como funcionan las cosas

Imagine un banco que presta dinero, pero pierde un 9% en cada préstamo. No estarían en el negocio por mucho tiempo. ¿Entonces qué pasó? ¿Cómo se equivocó tanto el Departamento de Educación? Para ser justos, el gobierno no es un banco y el objetivo no siempre es obtener ganancias. Pero un error contable de esta magnitud quizás debería haber recibido más escrutinio por parte del Congreso y el público.

El programa federal de Préstamo Directo es una colección de préstamos federales subsidiados y no subsidiados otorgados a estudiantes y sus padres para brindar asistencia financiera para la educación superior. A partir de 2021, había $ 1,4 billones en préstamos directos pendientes y $ 1,8 billones emitidos desde 1997. El Departamento de Educación emite varios tipos diferentes de préstamos, incluidos los préstamos Stafford con subsidio disponibles para estudiantes de pregrado que cumplen con los criterios basados ​​en las necesidades, los préstamos Stafford sin subsidio disponibles para todos los estudiantes de pregrado y posgrado, los préstamos PLUS disponibles para estudiantes de posgrado y padres de estudiantes de pregrado, y préstamos de consolidación Préstamos que combinan varios préstamos federales. Archivado como: Gobierno error 300mil millones