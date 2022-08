Hispana dice cuánto ganó de propinas en EEUU y es la envidia de muchos

También contó que los billetes de $1 suelen ser muy demandados y que los cambia en el trabajo. “En el restaurante que trabaje hoy procuran siempre pelearme los (billetes) de dólar, pero pues no me pelearon todos y por eso tengo uno de $100”, explicó sobre la denominación de los billetes que tenía en la mano.

¡QUÉ BUENA PROPINA! Algunas personas suelen ser muy reservadas con sus finanzas y no es común que la gente vaya contando por ahí cuánto dinero tiene; pero una hispana se dejó de secretos y reveló cuánto dinero ganó en propinas como mesera en EEUU durante una semana y ahora es la envidia de muchos.

“El día de hoy terminamos la semana y muy bien, creo yo que pasé los 800 y vamos a ver”, dijo. En total, la joven calculó ganancias de $896 dólares , aunque terminó redondeándolo a $900 dólares ya que no había incluido algunas moneditas. “Contamos $896, pero siempre me dan feria y los meto en botes, supongamos que son $900, voy a cerrarlo en $900 “, dijo satisfecha.

La envidia de muchos

“Me gustaría trabaja allí”, “Menos de la mitad de todo eso gano trabajando 45hs por semana todo un mes en Argentina”, “Lo mismo que un salario mensual en España”, comentaron algunos impresionado en la cuenta de Instagram @chambalatina donde publicaron el video de la joven.

Otros en cambio quedaron con muchas dudas y preguntaron “cuántas horas al día?” o “¿no hay día de descanso”, mientras algunos internautas le advertían que no publicara información personal en redes sociales. “Y ahora repórtalos a los taxes, ya te chingaste”, “IRS te está mirando”, “no lo hagan, no demuestren sus ganancias en redes sociales, pro seguridad, por IRS… no lo haga”, dijeron.