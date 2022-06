El forense que atendió la masacre en Uvalde reveló que una de las maestras asesinadas había sido su compañera en la secundaria.

También conocía a una de las niñas que el pistolero mató, porque era hijo de un oficial.

Relató el desgarrador momento cundo halló los cadáveres el día de la tragedia. Cada historia que sigue emergiendo arruga el corazón. El forense de Texas que acudió a la masacre en Uvalde contó el desgarrador momento en que halló los cadáveres de una maestra y una niña a quienes había conocido desde hacía años, según reseñaron los diarios The Sun y New York Post. Eulalio “Lalo” Díaz Jr., el juez de paz del pueblo y médico forense de facto, se apresuró a ir a la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, el 24 de mayo después de que el pistolero Salvador Ramos, de 18 años, ejecutara el tiroteo sin sentido. Una vez que inspeccionó la escalofriante escena, notó que la maestra Irma García, una de las dos educadoras asesinadas junto a 19 niños, había sido su compañera de clases en la escuela secundaria y la conocía de toda la vida. Forende de Uvalde revela que había estudiado con una de las maestras asesinadas “Caminé alrededor del escritorio y vi fotos de su familia y de ella detrás (del escritorio)”, relató el médico forense a The US Sun, citado por el Post el lunes 13 de junio. “Regresé y me di cuenta de que era Irma”, manifestó, a la vez que agregó que él había estado un año por delante de esa maestra en la secundaria. El esposo de Irma García durante 24 años, Joe García, murió luego por un ataque cardíaco después de que fue a depositar flores en el ‘memorial’ de su esposa. La familia dijo que el ataque fue provocado por el dolor que sentía por la dramática pérdida de su compañera de vida.

El dolor tras presenciar la escalofriante escena “Los conocía a ambos, había trabajado con Joe anteriormente. Grandes personas, e inmediatamente supe que (Irma) era una de las víctimas”, narró el forense a The Sun. Díaz mencionó que también conocía a una de las niñas asesinadas, Alexandria Aniyah Rubio, de 10 años, quien era la hija de Félix Rubio, agente del alguacil de Uvalde. En una entrevista anterior con The US Sun, Díaz describió el laborioso proceso de identificación de los pequeños cuerpos. “No sabía cómo sería la escena, pero sabía que los niños no tendrían identificaciones ni tarjetas de identificación, por lo que no íbamos a saber quiénes eran estos niños hasta que evaluemos el proceso de qué hacer”, expuso.

Espera “olvidar” lo que vio en la escuela algún día “Conozco a la mayoría de los padres, abuelos, primos, estoy como: ‘Oh Dios, no puedo creer que esto esté pasando’”, comentó Díaz al recordar el momento en que llegó a su casa en la noche. “Empiezas a sumar dos más dos y te das cuenta de quién son hijos, y te golpea muy cerca de casa”. El forense dijo que por primera vez en su vida ha buscado asesoría consejera para sobrellevar la tragedia, al igual que lo han hecho muchos de los funcionarios que observaron la escena de la matanza. “Solo me aseguro de que estoy bien porque necesito enfrentarlo. Siempre escuchas que los soldados regresan con PTSD (trastorno de estrés postraumático, por sus iniciales en inglés) porque ven cosas que no son normales. Y esto no era normal de ver, por lo que llevará tiempo. Habrá cosas que estarán en mi cabeza sobre la escena que me resultarán difíciles de olvidar, pero espero olvidarlas algún día”, agregó el forense que trabajó en la masacre en Uvalde, según el informe del Post.