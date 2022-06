Muchas plantas de fórmula para bebés no fueron inspeccionadas debido a la pandemia del COVID

Tres de los fabricantes más grandes de fórmulas para bebés no fueron inspeccionados en 2020

Las autoridades encontraron agua estancada y procedimientos de saneamiento poco estrictos tras una inspección

Luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA en inglés) anunciara una investigación a una planta de fórmulas tras la muertes de niños, se dio a conocer que muchas de estas plantas no habían sido inspeccionadas debido a la pandemia del coronavirus.

Históricamente, los reguladores de EE. UU. han inspeccionado las plantas de fórmula para bebés al menos una vez al año, pero no inspeccionaron a ninguno de los tres fabricantes más grandes en 2020, según los registros federales revisados ​​por The Associated Press.

Sorprende lo que la FDA halló en las plantas de fórmulas para bebés

Cuando finalmente ingresaron a una planta de fórmulas de Abbott Nutrition en Michigan después de un lapso de dos años, encontraron agua estancada y procedimientos de saneamiento poco estrictos. Pero los inspectores solo ofrecieron sugerencias voluntarias para solucionar los problemas y no emitieron ninguna advertencia formal.

Los inspectores regresarían cinco meses después de que cuatro bebés que consumieron fórmula en polvo de la planta sufrieran infecciones bacterianas. Encontraron contaminación bacteriana dentro de la fábrica, lo que provocó un cierre de cuatro meses y convirtió una escasez de suministros enconada en una crisis total que hizo que los padres se apresuraran a encontrar fórmula y obligó a los EE. UU. a transportar productos desde el extranjero.