Este programa de apoyo, está pensado para los adultos mayores que se encuentren teniendo problemas económicos debido a las deudas que pudieron haber adquirido durante la pandemia por COVID-19 que azotó al mundo. La iniciativa surgió por parte de los legisladores del condado de Onondaga, Nueva York, quienes destinaron parte de su presupuesto para lograr el cometido de su propuesta, informó The Sun.

Hay dos requisitos externos para poder presentarse como persona elegible en el apoyo económico: La persona debe tener alrededor de 65 años o más y el ingreso familiar no debe exceder los $92,000 dólares. Si usted cumple con estas estipulaciones, no habrá problema al momento de realizar su proceso en la solicitud del apoyo económico.

De acuerdo con los datos del programa, uno de los principales requisitos que piden para ser elegibles en este programa es que la persona mayor debe estar inscrito en la exención de impuestos sobre la propiedad, Enhanced STAR, para el año de 2022-2023, indicó The Sun. Si la persona cumple con esta estipulación, podrá calificar para obtener este apoyo.

“En el primer año que solicite la exención de STAR mejorado, su asesor verificará su elegibilidad en función de la información de ingresos que proporcione. En los años siguientes, verificaremos su elegibilidad de ingresos. No necesitará volver a solicitar la exención ni proporcionar copias de sus declaraciones de impuestos a su tasador local.”, indicó el programa a través de la página oficial.

De acuerdo con la solicitud que se presente, la persona deberá esperar hasta el mes de diciembre para poder disfrutar de su cheque de $200 dólares, informó The Sun. Por ello, aún tiene tiempo para presentar la solicitud y esperar a obtener información si es elegible o no al programa que se habilitó a los adultos mayores en Nueva York. De acuerdo con el programa, si ya estaba inscrito, podrá evitarse volver a hacer el registro de nueva cuenta.

“Cuando analizamos el costo de todo lo demás que sube, no hay mucha flexibilidad, incluso si les dan un pequeño empujón en el Seguro Social”, indicó la legisladora demócrata Peggy Chase, tras informarse de la aprobación del programa de apoyo económico dirigido a la comunidad de adultos mayores en Nueva York, según el medio de comunicación . Archivado como: Cheque adultos mayores EEUU

Cheque adultos mayores EEUU: “Todos han sufrido”

En las declaraciones que ofreció, Paggy Chase, indicó que conoce que todos los hogares han estado sufriendo financieramente en esta pandemia, y aunque desea poder apoyar a todos, sabe que no es posible, pero seguirá luchando para hacerlo realidad. El condado seguirá apoyando a los adultos mayores y esperan que al menos 27,000 hogares puedan obtener esa ayuda.

Todos han sufrido financieramente durante esta pandemia de una forma u otra, y sería bueno dárselo a todos. No es que no sea posible, pero logísticamente, no lo hemos resuelto”, indicó Chase tras hacerse oficial la aprobación del programa. Alrededor de $5.5 millones de dólares se estarán desembolsando del presupuesto que recibe el condado para poder hacer posible este pago, indicó WRVO. Archivado como: Cheque adultos mayores EEUU