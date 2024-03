Famosos se encuentran de luto ante la muerte de Nicandro Díaz 

«Teníamos planes»

Una de las primeras figuras de la farándula que se manifestaron por la muerte del productor fue la actriz Marjorie De Sousa, quien recordó los planes que tenían en mente.

«No quiero y no quiero y no, tú no. Mi Nic te acabo de ver, teníamos planes, siempre estabas ahí y siempre me impulsabas», destacó la venezolana.

«Tú creíste en mi cuando nadie, me trajiste de vuelta a este hermoso país y me regalaste grandes personajes, también tu amistad, vivimos tantos momentos bonitos y otros no tanto, pero siempre estábamos ahí», declaró.

«Eras un gran amigo y protector. Nunca imaginé que podía escribir esto,-te amo hasta donde estés mi querido amigo Nic. Hasta siempre», finalizó, compartiendo una serie de fotos a su lado y reviviendo los trabajos que realizaron.