Explosión en el puente de Crimea, deja un total de 3 muertos (FOTOS)

ACTUALIZACIÓN. Si hay muertos tras la explosión de Crimea con Rusia

Dan a conocer el origen del conflicto

pPresidente del parlamento de Crimea culpa a Ucrania

Explosión puente Crimea muertos. En pleno sábado, una terrible explosión provocó el derrumbe de parte de un puente que une la anexionada península de Crimea con Rusia y afectó a una arteria clave para los suministros en el vacilante operativo bélico de Moscú en el sur de Ucrania. Hace unas cuántas horas no se había dado conocimiento de algún muerto.

Sin embargo, Associated Press acaba de dar a conocer que sí hubo afectados, además informó que el presidente del parlamento de Crimea, respaldado por el Kremlin, acusó de inmediato a Ucrania aunque el gobierno ruso no secundó la crítica. Las autoridades ucranianas habían amenazado repetidamente con atacar la infraestructura y algunas celebraron el ataque, pero Kiev no se atribuyó la responsabilidad.

HUBO 3 MUERTOS POR EXPLOSIÓN

El terrible ataque que se llevó a cabo hoy sábado 8 de octubre, dejó tres muertos en dicho incidente. El ataque se produjo un día después del 70 cumpleaños del presidente de Rusia, Vladimir Putin, y supone un revés humillante que podría llevarle a elevar la intensidad de la guerra.

La explosión del vehículo causó un incendio en siete vagones de un tren que transportaban combustible lo que resultó en el “colapso parcial de dos secciones del puente”, explicó el Comité Nacional Antiterrorista. Un hombre y una mujer que cruzaban el puente en un vehículo fallecieron y sus cuerpos fueron recuperados, apuntó el Comité de Investigación ruso, que no ofreció detalles sobre la tercera víctima. Archivado como: Explosión puente Crimea muertos