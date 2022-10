“Ya he estado en contacto con su familia y profesores, y hemos movilizado todos los recursos disponibles para brindar asesoramiento y cualquier otra ayuda que la universidad pueda brindar”, dijo la decana a un comunicado proporcionado a New York Post. ARCHIVADO DE: Estudiante muere rentar avión

Aliyu era residente de Atlanta y se especializaba en administración, dijo un portavoz de la universidad a The Post. “Nos entristeció profundamente escuchar sobre el incidente de tráfico que involucró a uno de nuestros estudiantes el domingo por la noche”, dijo la Dra. Aileen Dowell, decana de estudiantes de la Georgia State University.

Estudiante muere rentar avión: ¿Qué le pasó a su acompañante?

Hasta ahora no se sabe el estado en el que se encuentra la mujer que iba acompañando al joven universitario, pues no se ha dado a conocer su identidad. Como ya se mencionó, se ha aclarado que no fue culpa de nadie lo que pasó con Sani Aliyu, todo fue un accidente.

No se sabe con exactitud si le advirtieron de no bajar hasta que las hélices se detuvieran o simplemente el joven se descuidó y perdió la vida debido a eso. Solo se sabe que quería impresionar a la chica con la que saldría y darle una de las mejores veladas.