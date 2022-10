Por suerte, otra prima de las cantantes, Susana Aguilar, reaccionó a tiempo y se le ocurrió apagar el incendio con una jarra que se encontraba cerca, pero con lo que no contaba era que esta jarra tenía agua de limón. Lo que más llama la atención es que la intérprete de Ahí donde me ven tenía solamente cuatro años de edad. Aprendió a ser más cautelosa, así como a tenerle respeto al fuego y colocar de mejor manera las ofrendas de los altares del Día de Muertos (Archivado como: Ángela Aguilar accident)

Como se mencionó anteriormente, fue el pasado 8 de octubre que Ángela Aguilar cumplió 19 años de edad, por lo que usó su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con cerca de 9 millones de seguidores, para agradecer a todas las personas que la felicitaron: “Gracias por tanto amor y cariño en mi cumpleaños 19. Me he quedado sin palabras al expresar mi gratitud”.

¿Está harta de las comparaciones?

“Ya muy aquí entre nos, sí ha sido de repente muy desgastante porque pues quieras o no yo soy muy sensible y yo quiero mucho a mi familia, y por más que tú aclares cosas (no dejan de comentar). Porque pues sí de repente hay que aclarar cosas”, dijo Majo Aguilar en entrevista que concedió al programa Ventaneando respecto a las comparaciones que hacen entre ella y su prima Ángela Aguilar.

"Hablando ya de Ángela y yo, las dos cabemos, no es como que haya un… Yo siempre he dicho, no son olimpiadas, o sea, no es como que tiene que ganar la una o la otra… Y hablo específicamente de ella porque siempre es esa la comparación. Yo, como lo vería, es: 'Qué padre que son dos chicas que están cantando música regional y que además vienen de la misma familia'. Yo es así como lo veo. Imagínate cuando hagamos ese dueto, va a ser padrísimo…", expresó.