Eclipse total de sol 2024 se podrá ver en más de 12 estados de EEUU

Eclipse solar: precauciones y recomendaciones

¿En cuáles estados de EEUU se podrá ver?

Último eclipse total hasta 2033

Cada vez está más cerca que ocurra un fenómeno astronómico pocas veces visto en el mundo entero: un eclipse de sol.

Será el próximo lunes 8 de abril que varios estados de EEUU, así como de México, queden en oscuridad total por poco más de cuatro minutos.

Antes de que pase alguna tragedia, se recomienda que no mires directamente al sol, si no que uses gafas especiales.

También, trata de escoger un lugar donde se pueda ver bien. Podrá observarse mejor en un lugar donde no haya mucha luz.

Mucha atención si vives en uno de estos estados de EEUU

De acuerdo con información del portal AS, los estados de EEUU por dónde pasará el eclipse de sol el lunes 8 de abril son:

Texas, Oklahoma, Arkansas, Misuri, Tennessee, Kentucky, Illinois, Indiana, Ohio, Michigan, Pensilvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine.

Como se mencionó anteriormente, también en algunos estados de México podrá disfrutarse esta experiencia, así como en Canadá.

A pesar de que aún falta poco más de dos meses, organízate para que tengas unas cuantas horas libres ese día.