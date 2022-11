Y es que hace unos días se volvió viral un video en el que Eric del Castillo se vio desorientado al ver a su hija Kate del Castillo, pues no la reconocía. Por ello, de inmediato los fans de la familia de inmediato reaccionaron con preocupación. ARCHIVADO DE: Eric del Castillo reaparece

Eric del Castillo, famoso actor de telenovelas, prendió las alarmas en el mundo del espectáculo. Esto luego de que fuera captado en confusión al ver a su hija Kate del Castillo, a quien presuntamente no reconocía. La actriz trataba de darle una sorpresa a sus padres al regresar a México.

Esto generó una gran preocupación, pues no esperaban que del Castillo tuviera esas reacciones con su propia hija, los actores recibieron comentarios variados algunos preocupados por el estado de salud del primer actor y otros se burlaban de la situación.

La semana pasada las redes sociales enloquecieron después de que se dio a conocer un video dónde se puede ver al primer actor mexicano Eric del Castillo siendo “sorprendido” por su hija Kate. La actriz llegaba de sorpresa a México, pero su propio padre no pudo reconocerla.

Verónica explica la situación

Fue en entrevista con Chisme No Like, en donde Verónica del Castillo explicó la situación que estaba pasando con su padre. Aclaró que se encuentra muy bien, actualmente se encuentra grabando la telenovela “Mi Secreto” al lado de la actriz Karyme Lozano, y que no había algo por lo cuál preocuparse.

“‘Acabo de aterrizar en México, ayúdame, porque el viernes quiero pasar todo el día con ellos’ y, cuando llegaron, mi hermana se ocultó detrás de un mesero y salió. Ni mi mamá, ni mi papá la reconocieron porque no se lo esperaban”, añadió Veronica del Castillo.